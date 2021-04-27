Відоме ім'я захисника України, який підірвався в авто на Донбасі
На невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль з бійцями ЗСУ. На жаль, загинув військовослужбовець з Хмельниччини.
Джерело:Волочиська міська рада
Трагічну звістку про смерть 30-річного Романа Гуляка повідомили у Волочиській міській раді. Там підкреслили, що війна забирає найкращих.
Важливо Переговори з бойовиками – це червона лінія, яку Україна не перейде, – Кулеба
"Наш земляк загинув, захищаючи державу на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим. Схиляємось у скорботі разом з вами", – додали там.
Що відомо про загиблого бійця
- Волочищанин, колишній учень Волочиського НВК.
- Був старшим сержантом, на службі – з травня 2018 року.
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