Обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Унесла жизни военного пуля снайпера вблизи поселка Новотошковское.

Напомним Снайпер на Донбассе смертельно ранил нашего защитника

Что известно о погибшем военном

Максим родился в селе Наркевичи Хмельницкого района. Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал за Украину на Донбассе с 2014 года, прошел "Дебальцевский котел".

Его жизнь оборвалась всего лишь в 37 лет. У него остались родители, жена и двое детей.

Заметим, что огонь оккупанты вели прицельно, обстреливая украинских защитников вплотную.

24 канал выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего Героя. Вечная память!

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