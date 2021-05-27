Обстріл стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Забрала життя військового куля снайпера поблизу селища Новотошківське.

Нагадаємо Снайпер на Донбасі смертельно поранив нашого захисника

Що відомо про загиблого військового

Максим народився у селі Наркевичі Хмельницького району. Він був командиром батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Воював за Україну на Донбасі з 2014 року, пройшов "Дебальцівський котел".

Його життя обірвалося лише у 37 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Зауважимо, що вогонь окупанти вели прицільно, обстрілюючи українських захисників впритул.

24 канал висловлює щирі співчуття родині і друзям загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Як минув день 27 травня у зоні ООС