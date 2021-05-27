Трагедія сталася в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Проросійські бойовики прицільним вогнем накрили позиції українських захисників неподалік Новотошківського.

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За даними оперативно-тактичного угрупування "Північ", ворог вів прицільний вогонь по позиціях наших бійців.

В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям,

– мовиться у повідомленні.

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