Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Пророссийские боевики прицельным огнем накрыли позиции украинских защитников неподалеку Новотошковского.

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