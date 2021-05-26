Как сообщили в штабе ООС, украинский защитник получил ранения в районе Авдеевки. Ему уже оказали первую медицинскую помощь.
Важно Боевики на Донбассе ранили украинского военного
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В районе Авдеевки с самого утра 26 работал пророссийский снайпер. В результате еще один украинский защитник получил ранения на Донбассе.
Источник:ООС
Как сообщили в штабе ООС, украинский защитник получил ранения в районе Авдеевки. Ему уже оказали первую медицинскую помощь.
Важно Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Новость дополняется...