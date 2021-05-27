Согласно отчету ОБСЕ, враг уменьшил количество нарушений прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Важно Сутки на Донбассе: боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ

Что зафиксировали наблюдатели

В Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня, в том числе 22 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области было 214 таких нарушений.

СММ ОБСЕ зафиксировала режима прекращения огня, в том числе 22 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области было 214 таких нарушений. В Луганской области СММ зафиксировала 49 нарушений режима прекращения огня, включая 37 взрывов. За предыдущий отчетный период – 51 подобное нарушение.

Обстрел гражданской инфраструктуры

СММ зафиксировала повреждения 2 жилых домов в подконтрольных правительству Гранитном и Песках Донецкой области.

К теме Боевики обстреляли Пески из гранатометов: пожилой мужчина остался без крыши над головой – видео

Миссия продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотом и Петровском, а также зафиксировала нарушения режима прекращения огня вблизи участков разведения в районах Золотого и Петровского.

Также в СММ ОБСЕ пожаловались на блокировку сигнала беспилотников оккупантами. На Донбассе это происходит систематически, констатировали наблюдатели.

Как прошли сутки на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они стреляли из вооружения боевых машин пехоты, минометов, гранатометов, крупнокалиберных минометов, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь.