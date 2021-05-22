Детали циничного обстрела Песков

Российские наемники стреляли из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров. В 06:55 мины попали во двор местного жителя.

Важно На Донбассе снайпер ранил украинского защитника: военный в тяжелом состоянии

Взрывная волна вырвала ворота и повредила ограждение.

Мужчина чудом выжил

После первого обстрела хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло. Именно этим он спас себе жизнь, ведь следующая мина попала уже в дом. Она пробила крышу и сдетонировала на чердаке. Вследствие этого разрушены:

потолок гостиной,

повреждены осколками другие комнаты дома.

На Донбассе мины оккупантов попали в жилой дом / Фото штаба ООС, телеграм-канал "Анатолий Штрилиц"

По данным телеграм-канала "Анатолий Штирлиц", хозяин дома – Василий Иванович – проживает в Песках уже все 7 лет войны. По словам мужчины, в день трагедии ему не спалось и он проснулся в 4 часа утра.

Я до сих пор в шоке и удивляюсь, как остался жив. Я проснулся и думаю, есть яйца сваренные – сделаю салат. Уже почти доделывал, 2 яйца оставалось дорезать. Тут слышу, что-то меня толкает. Я открываю дверь, а тут все валяется,

– поделился Василий Иванович.

Пожилой мужчина рассказал, как мина попала в его дом: видео

Украина проинформировала ОБСЕ о нарушениях

Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию преступления боевиков против мирного населения. Специалисты установили факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства на улице Олимпийской, 7.

В штабе Операции Объединенных сил подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и Минских договоренностей. Об этом уже проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Смотрите видео из разрушенного дома: