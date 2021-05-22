Деталі цинічного обстрілу Пісків

Російські найманці стріляли із заборонених мінометів калібру 120 міліметрів. О 06:55 міни влучили у двір місцевого мешканця.

Важливо На Донбасі снайпер поранив українського захисника: воїн у важкому стані

Вибухова хвиля вирвала ворота та пошкодила огорожу.

Чоловік дивом вижив

Після першого обстрілу господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося. Саме цим він врятував собі життя, адже наступна міна влучила вже у будинок. Вона пробила дах та здетонувала на горищі. Внаслідок цього зруйновані:

стеля вітальні,

пошкоджені осколками інші кімнати будинку.

На Донбасі міни окупантів влучили у житловий будинок / Фото штабу ООС, телеграм-канал "Анатолий Штрилиц

За даними телеграм каналу "Анатолий Штирлиц", господар будинку – Василь Іванович – проживає у Пісках вже всі 7 років війни. За словами чоловіка, у день трагедії йому не спалося і він прокинувся о 4 годині ранку.

Я досі в шоку і дивуюся, як залишився живим. Я прокинувся і думаю, є яйця зварені – зроблю салат. Вже майже доробляв, 2 яйця лишалося дорізати. Тут чую, щось мене штовхає. Я відкриваю двері, а тут все валяється,

– поділився Василь Іванович.

Літній чоловік розповів, як міна влучила у його будинок: відео

Україна проінформувала ОБСЄ про порушення

Українська сторона СЦКК провела фотофіксацію злочину бойовиків проти мирного населення. Фахівці встановили факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства на вулиці Олімпійській, 7.

У штабі Операції Об'єднаних сил наголосили, що такі дії є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей. Про це вже проінформували Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Дивіться відео з зруйнованого будинку: