Російські найманці зранку обстріляли позиції Збройних сил України у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Через дії противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

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Що відомо про пораненого воїна

Військового оперативно відвезли у госпіталь. Зараз йому надають медичну допомогу. Відомо, що стан здоров'я бійця – важкий.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку,
– мовиться у повідомленні.

Українська сторона вже повідомила про порушення спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

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