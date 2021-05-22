Російські найманці зранку обстріляли позиції Збройних сил України у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід". Через дії противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Важливо Скільки морських піхотинців віддали своє життя, захищаючи Україну
Що відомо про пораненого воїна
Військового оперативно відвезли у госпіталь. Зараз йому надають медичну допомогу. Відомо, що стан здоров'я бійця – важкий.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку,
– мовиться у повідомленні.
Українська сторона вже повідомила про порушення спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
Головне про ситуацію на Донбасі
- За добу 21 травня проросійські бойовики 8 разів порушили режим тиші. Гаряче було біля Катеринівки, Водяного, Новоселівки, Пісків, Луганського та Гнутового.
- За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, попри заяви про відведення військ, Росія досі тримає 80 тисяч військових біля нашого кордону.
- В ОБСЄ повідомили, що бойовики вивели танки з місць зберігання у Донецькій області.
- Крім того, окупанти у травні двічі обстріляли житлові райони Мар'їнки. Також відомо, що вони стріляють у сторону позицій ЗСУ з дитячих майданчиків.