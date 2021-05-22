Впродовж 2020 – 2021 років від дій ворога загинули 15 морських піхотинців. Про це генерал-лейтенант розповів у інтерв'ю.

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Як вшановують полеглих воїнів-морпіхів

Для вшанування пам'яті побратимів у кожній військовій частині побудовані меморіальні комплекси, дошки пам'яті та стенди. Крім того, пам'ятні дошки відкривають у школах, де колись навчались загиблі. Іменами морпіхів називають вулиці у містах, де вони проживали, проводяться різні спортивні змагання на честь героїв.

Звичайно, це не може компенсувати втрату для рідних та друзів, але, думаю, що пам'ять і шана – це дуже важливо для них,

– сказав Содоль.

Він запевнив, що жодна бойова втрата не залишилась безкарною для ворога. За словами генерал-лейтенанта, окупанти заплатили набагато більшу ціну за кожну краплю крові наших воїнів.

"Для того, аби достойно вшанувати всіх полеглих морських піхотинців, потрібно продовжувати боротьбу. Ми чітко розуміємо, хто наш ворог, і ця загроза не зникне ще багато років. З цими думками ми живемо, служимо та воюємо. Для морських піхотинців не буде спокою, поки російські окупанти не покинуть нашу землю, не важливо як – на своїх двох чи у дерев'яних ящиках", – наголосив командувач морської піхоти.

Зверніть увагу! З початку 2021 року свої життя на Донбасі віддали щонайменше 43 українських військових. Водночас за 2020 рік кількість загиблих захисників становила 75 воїнів.

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