В течение 2020–2021 годов от действий врага погибли 15 морских пехотинцев. Об этом генерал-лейтенант рассказал в интервью.

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Как чествуют павших воинов-морпехов

Для чествования памяти собратьев в каждой воинской части построены мемориальные комплексы, доски памяти и стенды. Кроме того, памятные доски открывают в школах, где когда-то учились погибшие. Именами морпехов называют улицы в городах, где они проживали, проводятся различные спортивные соревнования в честь героев.

Конечно, это не может компенсировать потерю для родных и друзей, но, думаю, что память и почет – это очень важно для них,

– сказал Содоль.

Он заверил, что ни одна боевая потеря не осталась безнаказанной для врага. По словам генерал-лейтенанта, оккупанты заплатили гораздо большую цену за каждую каплю крови наших воинов.

"Для того, чтобы достойно почтить всех павших морских пехотинцев, нужно продолжать борьбу. Мы четко понимаем, кто наш враг, и эта угроза не исчезнет еще много лет. С этими мыслями мы живем, служим и воюем. Для морских пехотинцев не будет покоя, пока российские оккупанты не покинут нашу землю, неважно как – на своих двоих или в деревянных ящиках", – отметил командующий морской пехоты.

Обратите внимание! С начала 2021 года свои жизни на Донбассе отдали по меньшей мере 43 украинских военных. В то же время за 2020 год количество погибших защитников составило 75 воинов.

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