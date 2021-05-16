На Черниговщине в воскресенье, 16 мая, похоронили военнослужащего Павла Колесника. Герой погиб на Донбассе во время обстрела со стороны российских боевиков 13 мая.

Пресс-служба Черниговского областного военного комиссариата сообщила, что попрощаться с Колесником пришли "военнослужащие Черниговского гарнизона, собратья Воина, ветераны русско-украинской войны, представители органов государственной власти и местного самоуправления, члены общественных организаций и неравнодушные жители города".

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Кроме того, к церемонии прощания привлекли "почетный караул из военнослужащих Житомирского военного института имени Сергея Королева и военный оркестр учебного заведения".

В Кафедральном соборе святой великомученицы Екатерины состоялась заупокойная лития. Участие в ней приняли настоятели храма протоиерей Роман Киник и главный капеллан оперативного командования "Север" протоиерей Антоний Панасенко.

Богослужение завершилось исполнением гимна Украины.

К катафалку, после митинга, процессия направлялась через коридор из сотен военнослужащих, которые склонили колено, отдавая дань Воину, которой положил свою жизнь ради сохранения суверенитета и территориальной целостности страны,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе комиссариата рассказали, что похоронили воина в селе Новое Черниговского района. Церемония состоялась "с соблюдением установленных и утвержденных Министерством обороны Украины новых ритуалов украинского войска".

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