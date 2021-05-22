Подготовка морских пехотинцев проходит на базе Военной академии, в Школе морского пехотинца и непосредственно в воинских частях. Об этом командующий морской пехоты рассказал в интервью.

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Как морская пехота обучает своих воинов

Офицерские кадры

Подготовка офицерского состава проходит в Военной академии в Одессе по специальности "Управление действиями морской пехоты". К кандидатам особых требований нет, однако предпочтение отдается военнослужащим военной службы по контракту, которые уже определились с дальнейшей карьерой и имеют боевой опыт.

Во время учебы будущие офицеры проходят стажировку в подразделениях морской пехоты. Для них организуют полевые выходы с акцентом на практической составляющей.

Обучение в Школе морского пехотинца

Для того, чтобы стать морским пехотинцем, каждый военнослужащий должен пройти курс углубленной подготовки в Школе морского пехотинца. Школа является частью Учебного центра ВМС ВС Украины.

По словам Содоля, в планах есть развитие учебно-материальной базы на полигоне морской пехоты, на Олешковских песках. Сейчас там продолжается строительство соответствующей инфраструктуры. Кроме того, динамические тренажеры, тактический класс, класс тактической медицины, классы тренажеров экипажей танков Т-80, учебно-методический класс, класс инженерной подготовки, класс тренажеров БМП и классы противовоздушной обороны уже ввели в эксплуатацию.

Наша программа подготовки откорректирована с учетом опыта морской пехоты США. Наша цель – чтобы морской пехотинец имел полный спектр практических навыков во владении оружием. Мы должны готовить воинов к десантным операциям, наступательным и оборонительным действиям и отражению российской агрессии,

– заявил генерал-лейтенант.

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Подготовка в воинской части

Содоль отметил, что подготовка в воинской части является самой важной. Ведь морские пехотинцы комплексно учатся действовать в составе своих подразделений. В прошлом году подготовка подразделений осуществлялась в пунктах постоянной дислокации и на полигонах:

в Одесской области,

Николаевской,

Херсонской,

на Олешковских песках,

на полигоне Урзуф.

Тематика этих мероприятий была посвящена подготовке к выполнению задач в составе Операции объединенных сил, управлению воинскими частями при ведении боевых действий в наступлении, содействию выполнению задач сухопутными группировками и тому подобное.

Как стать морским пехотинцем

Сначала следует пройти курс первичной военной подготовки, а затем – курс усиленной подготовки.

Следует прослужить в подразделениях морской пехоты Украины больше 6 месяцев.

Далее кандидат должен обратиться к непосредственному командиру с письменным ходатайством о рассмотрении его кандидатуры для присяги морского пехотинца.

Рассмотрение кандидатов осуществляется на общем собрании подразделения. Каждый кандидат обязательно должен иметь положительную характеристику.

Необходимо также пройти медицинский осмотр.

Сдать теоретические и практические экзамены, а именно: огневую подготовку, тактическую или тактико-специальную подготовку, знание Кодекса морского пехотинца "Вести! Бороться! Побеждать!" и зачеты по физической подготовке.

Заметим, присягу морские пехотинцы могут приносить дважды в год – накануне Дня морской пехоты Украины и Дня защитника Украины.