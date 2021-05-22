Підготовка морських піхотинців відбувається на базі Військової академії, у Школі морського піхотинця та безпосередньо у військових частинах. Про це командувач морської піхоти розповів у інтерв'ю.

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Як морська піхота навчає своїх воїнів

Офіцерські кадри

Підготовка офіцерського складу відбувається у Військовій академії в Одесі за спеціальністю "Управління діями морської піхоти". До кандидатів особливих вимог немає, однак перевагу надають військовослужбовцям військової служби за контрактом, які вже визначились з подальшою кар'єрою та мають бойовий досвід.

Під час навчання майбутні офіцери проходять стажування у підрозділах морської піхоти. Для них організовують польові виходи з акцентом на практичній складовій.

Навчання у Школі морського піхотинця

Для того, щоб стати морським піхотинцем, кожен військовослужбовець має пройти курс поглибленої підготовки у Школі морського піхотинця. Школа є частиною Навчального центру ВМС ЗС України.

За словами Содаля, у планах є розвиток навчально-матеріальної бази на полігоні морської піхоти, що на Олешківських пісках. Наразі там триває розбудова відповідної інфраструктури. Крім того, динамічні тренажери, тактичний клас, клас тактичної медицини, класи тренажерів екіпажів танків Т-80, навчально-методичний клас, клас інженерної підготовки, клас тренажерів БМП та класи протиповітряної оборони вже ввели в експлуатацію.

Наша програма підготовки відкоригована з урахуванням досвіду морської піхоти США. Наша мета – щоб морський піхотинець мав повний спектр практичних навичок у володінні зброєю. Ми маємо готувати воїнів до десантних операцій, наступальних та оборонних дії і відбиття російської агресії,

– заявив генерал-лейтенант.

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Підготовка у військовій частині

Содаль наголосив, що підготовка у військовій частині є найважливішою. Адже морські піхотинці комплексно вчаться діяти у складі своїх підрозділів. Минулого року підготовка підрозділів здійснювалась в пунктах постійної дислокації та на полігонах:

в Одеській області,

Миколаївській,

Херсонській,

на Олешківських пісках,

на полігоні Урзуф.

Тематика цих навчань була присвячена підготовці до виконання завдань в складі Операції об'єднаних сил, управлінню військовими частинами під час ведення бойових дій у наступі, сприянню виконанню завдань сухопутними угрупованнями тощо.

Як стати морським піхотинцем

Спершу слід пройти курс первинний військовий вишкіл, а потім – курс посиленої підготовки.

Слід прослужити в підрозділах морської піхоти України понад 6 місяців.

Далі кандидат має звернутися до безпосереднього командира з письмовим клопотанням щодо розгляду його кандидатури на складання присяги морського піхотинця.

Розгляд кандидатів здійснюється на загальних зборах підрозділу. Кожен кандидат обов'язково повинен мати позитивну характеристику.

Необхідно також пройти медичний огляд.

Здати теоретичні та практичні іспити, а саме: вогневу підготовку, тактичну або тактико-спеціальну підготовку, знання щодо Кодексу морського піхотинця "Вести! Боротися! Перемагати!" та заліки з фізичної підготовки.

Зауважимо, присягу морські піхотинці можуть складати двічі на рік – напередодні Дня морської піхоти України та Дня захисника України.