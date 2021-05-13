Потужні американські катери типу "Айленд" відправлять з американського Балтімора вже цього місяця. Їх повинні отримати ВМС України у межах військової допомоги урядом США.

Таку заяву зробив помічник держсекретаря США Філіп Рікер. Він додав, що Штати продовжуватимуть двосторонню взаємодію у військовій сфері.

Важливо Блінкен пояснив, що робитимуть США у разі нового вторгнення Росії в Україну

Рікер, цитуючи держсекретаря США Ентоні Блінкена, зазначив, що Штати підтримують посилення українських Військово-морських сил в Чорному морі.

"Айленди" в Україні: що відомо

Перша пара американських катерів цього типу – Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" – прибули до нас і були введені до складу ВМСУ наприкінці 2019 року.

Друга пара – Р192 "Суми" і Р193 "Фастів" – повинні доставити на початку червня цього року.

А вкінці 2021 року має бути доставлений п'ятий катер цього типу.

Варто додати, що всі три екіпажі пройшли 10-тижневе навчання в американському Балтиморі на початку цього року.