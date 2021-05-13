Мощные американские катера типа "Айленд" отправят из американского Балтимора уже в этом месяце. Их должны получить ВМС Украины в рамках военной помощи от правительства США.

Такое заявление сделал помощник госсекретаря США Филип Рикер. Он добавил, что Штаты будут продолжать двустороннее взаимодействие в военной сфере.

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Рикер, цитируя госсекретаря США Энтони Блинкена, отметил, что Штаты поддерживают усиление украинских Военно-морских сил в Черном море.

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Первая пара американских катеров этого типа – Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" – прибыли к нам и были введены в состав ВМСУ в конце 2019 года.

Вторую пару – Р192 "Сумы" и Р193 "Фастов" – должны доставить в начале июня этого года.

А в конце 2021 года должен быть доставлен пятый катер этого типа.

Стоит добавить, что все три экипажа прошли 10-недельное обучение в американском Балтиморе в начале этого года.