Ждать недолго: когда Украина получит американские "Айленды"
Мощные американские катера типа "Айленд" отправят из американского Балтимора уже в этом месяце. Их должны получить ВМС Украины в рамках военной помощи от правительства США.
Источник:"Думская"
Такое заявление сделал помощник госсекретаря США Филип Рикер. Он добавил, что Штаты будут продолжать двустороннее взаимодействие в военной сфере.
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Рикер, цитируя госсекретаря США Энтони Блинкена, отметил, что Штаты поддерживают усиление украинских Военно-морских сил в Черном море.
"Айленды" в Украине: что известно
- Первая пара американских катеров этого типа – Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" – прибыли к нам и были введены в состав ВМСУ в конце 2019 года.
- Вторую пару – Р192 "Сумы" и Р193 "Фастов" – должны доставить в начале июня этого года.
- А в конце 2021 года должен быть доставлен пятый катер этого типа.
Стоит добавить, что все три экипажа прошли 10-недельное обучение в американском Балтиморе в начале этого года.
Что известно об американских катерах для Украины?Катера типа Island – быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Катер способен разгонять скорость до 29,5 узлов и преодолевать расстояние до 5 тысяч 360 километров. "Айленды" оснащены автономной артиллерийской установкой и двумя пулеметами.
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