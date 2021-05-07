У России есть возможность в короткие сроки прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям в отношении Украины. Поэтому США очень пристально следят за ситуацией, в частности – за отводом вражеских войск от границ.

В США стремятся удостовериться, что предоставляют Украине необходимую помощь для того, чтобы она могла защитить свой суверенитет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Относительно вероятного нового вторжения государства агрессора – самое главное, что можно сделать, это удостовериться, что этого не произойдет, подчеркнул чиновник.

Удостовериться, что Россия не примет это очень неудачное решение – совершать новый акт агрессии или другое необдуманное действие в отношении Украины,

– добавил он.

"Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил (у границ Украины – 24 канал)", – подчеркнул Блинкен.

Справка. Из-за обострения на Донбассе США, в частности, усилили военное присутствие в Европе. Там заверили, что Украина не останется наедине в случае эскалации со стороны России.

Госсекретарь США отметил, что Россия отвела определенную часть сил и тяжелого вооружения от границ с Украиной. Однако немало техники и военных все еще там остаются.

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Сотрудничество с партнерами в мире

Блинкен отметил, что Соединенные Штаты Америки тесно сотрудничают по поддержке Украины с главными партнерами в мире, в частности – НАТО и ЕС.

Мы дали Москве четко понять, что внимательно следим за ситуацией. Если Россия совершит какие-то действия, это не пройдет без последствий,

– заверил американский госсекретарь.

"В то же время мы работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы удостовериться, что они имеют все необходимое, чтобы защитить Украину, ее территории и народ", – добавил он.