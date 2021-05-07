Американский госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, как будут действовать США в случае продолжения военной эскалации России против Украины. В частности – прокомментировал вероятное отключение России от системы SWIFT.

Он подчеркнул, чтобы сдержать агрессию, рассматривать любой разумный вариант. Однако говорить о каких-то гипотетических шагах в будущем он не хочет.

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Блинкен заверил, что если Кремль продолжит совершать необдуманные агрессивные шаги в отношении Украины или других партнеров его страны, непременно будет ответ от США.

Не в целях эскалации, не потому, что нам нужен конфликт. А потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, они не могут быть безнаказанными,

– подчеркнул он.

"Я искренне надеюсь на то, что Россия понимает: мы бы лучше отдали предпочтение более стабильным и предсказуемым отношениям", – пояснил он.

Американский госсекретарь добавил, что в конце концов, это все-таки зависит от России – а именно от того, что она делает, а что – нет.

Что такое SWIFT? Это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира. SWIFT позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран. Отключение России от SWIFT рассматривали в 2014 году, когда на Донбассе продолжались активные боевые действия. Но тогда в международной банковской системе заявили, что не пойдут на такой шаг.

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