Блинкен высказался об отключении России от системы SWIFT
Американский госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, как будут действовать США в случае продолжения военной эскалации России против Украины. В частности – прокомментировал вероятное отключение России от системы SWIFT.
Источник:"Радио Свобода"
Он подчеркнул, чтобы сдержать агрессию, рассматривать любой разумный вариант. Однако говорить о каких-то гипотетических шагах в будущем он не хочет.
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Блинкен заверил, что если Кремль продолжит совершать необдуманные агрессивные шаги в отношении Украины или других партнеров его страны, непременно будет ответ от США.
Не в целях эскалации, не потому, что нам нужен конфликт. А потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, они не могут быть безнаказанными,
– подчеркнул он.
"Я искренне надеюсь на то, что Россия понимает: мы бы лучше отдали предпочтение более стабильным и предсказуемым отношениям", – пояснил он.
Американский госсекретарь добавил, что в конце концов, это все-таки зависит от России – а именно от того, что она делает, а что – нет.
Россию могут отключить от SWIFT: что известно
- С предложением отключить Россию от международной платежной системы еще в конце 2020 года выступал Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ.
- Он призвал сделать это, если Москва не будет делать шагов навстречу по Донбассу. В российской Госдуме тогда назвали его провокацией.
- На фоне таких разговоров в России заявили, что создать альтернативу SWIFT. Об этом сообщил тамошний заместитель главы МИД Александр Панкин.
- В конце апреля Европарламент принял важную резолюцию. Согласно ей, одним из шагов в случае военного наступления на Украину будет именно отключение от SWIFT.
- Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал такое решение. Чиновник подчеркнул, что Кремль должен свернуть агрессию против Украины.
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