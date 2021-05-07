Американський держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, як діятимуть США у разі продовження військової ексалацїі Росії проти України. Зокрема – прокоментував ймовірне відключення Росії від системи SWIFT.

Він підкреслив, аби стримати агресію, розглядатимуть будь-який розумний варіант. Проте говорити про якісь гіпотетичні кроки у майбутньому він не хоче.

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Блінкен запевнив, якщо Кремль продовжить робити необдумані, агресивні кроки щодо України чи інших партнерів його країни, неодмінно буде відповідь від США.

Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт. А тому, що такі дії не можуть лишатися без відповіді, вони не можуть бути безкарними,

– наголосив він.

"Я щиро сподіваюся на те, що Росія розуміє: ми б краще надали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам", – пояснив він.

Американський держсекретар додав, що врешті, це таки залежить від Росії – а саме від того, що вона робить, а що – ні.

Що таке SWIFT? Це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Вона об'єднує 11 тисяч фінансових інститутів з 200 країн світу. SWIFT дозволяє швидко здійснювати банківські перекази між фіноператорами різних країн.



Відключення Росії від SWIFT розглядали у 2014 році, коли на Донбасі тривали активні бойові дії. Але тоді у міжнародній банківській системі заявили, що не підуть на такий крок.

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