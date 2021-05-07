Блінкен висловився щодо відключення Росії від системи SWIFT
Американський держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, як діятимуть США у разі продовження військової ексалацїі Росії проти України. Зокрема – прокоментував ймовірне відключення Росії від системи SWIFT.
Джерело:"Радіо Свобода"
Він підкреслив, аби стримати агресію, розглядатимуть будь-який розумний варіант. Проте говорити про якісь гіпотетичні кроки у майбутньому він не хоче.
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Блінкен запевнив, якщо Кремль продовжить робити необдумані, агресивні кроки щодо України чи інших партнерів його країни, неодмінно буде відповідь від США.
Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт. А тому, що такі дії не можуть лишатися без відповіді, вони не можуть бути безкарними,
– наголосив він.
"Я щиро сподіваюся на те, що Росія розуміє: ми б краще надали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам", – пояснив він.
Американський держсекретар додав, що врешті, це таки залежить від Росії – а саме від того, що вона робить, а що – ні.
Росію можуть відключити від SWIFT: що відомо
- З пропозицією відключити Росію від міжнародної платіжної системи ще наприкінці 2020 року виступав Леонід Кравчук, очільник української делегації у ТКГ.
- Він закликав зробити це, якщо Москва не робитиме кроків назустріч щодо Донбасу. У російській Держдумі тоді назвали його провокацією.
- На тлі таких розмов у Росії заявили, що створити альтернативу SWIFT. Про це повідомив тамтешній заступник очільника МЗС Олександр Панкін.
- Наприкінці квітня Європарламент ухвалив важливу резолюцію. Згідно з нею, одним з кроків у випадку військового наступу на Україну буде саме відключення від SWIFT.
- Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав таке рішення. Урядовець підкреслив, що Кремль повинен згорнути агресію проти України.
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