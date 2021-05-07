У Росії є можливість у короткі терміни вдатися до подальших агресивний дій щодо України. Тому США дуже пильно стежать за ситуацією, зокрема – за відведенням ворожих військ від кордонів.

У США прагнуть впевнитися, що надають Україні необхідну допомогу для того, аби вона могла захистити свій суверенітет. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Щодо ймовірного нового вторгнення держави агресорки – найголовніше, що можна зробити, це впевнитися, що цього не станеться, підкреслив чиновник.

Впевнитися, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення – чинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України,

– додав він.

"Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил (біля кордонів України – 24 канал)", – наголосив Блінкен.

Довідка. Через загострення на Донбасі США, зокрема, посилили військову присутність у Європі. Там запевнили, що Україна не залишиться наодинці у разі ескалації з боку Росії.

Держсекретар США зауважив, що Росія відвела певну частину сил та важкого озброєння від кордонів з Україною. Проте чимало техніки та військових все ще там залишаються.

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Співпраця з партнерами у світі

Блінкен зазначив, що Сполучені Штати Америки тісно співпрацюють щодо підтримки України з головними партнерами у світі, зокрема – НАТО та ЄС.

Ми дали Москві чітко зрозуміти, що уважно стежимо за ситуацією. Якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків,

– запевнив американський держсекретар.

"Водночас ми працюємо з нашими партнерами в Україні, аби впевнитися, що вони мають усе необхідне, аби захистити Україну, її території та народ", – додав він.