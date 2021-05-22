Российские наемники утром обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Из-за действий противника наши защитники открыли ответный огонь.
Важно Сколько морских пехотинцев отдали свою жизнь, защищая Украину
Что известно о раненом военном
Военного оперативно отвезли в госпиталь. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Известно, что состояние здоровья бойца тяжелое.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка,
– говорится в сообщении.
Украинская сторона уже сообщила о нарушении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Главное о ситуации на Донбассе
- За сутки 21 мая пророссийские боевики 8 раз нарушили режим тишины. Горячо было возле Катериновки, Водяного, Новоселовки, Песков, Луганского и Гнутово.
- По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, несмотря на заявления об отводе войск Россия до сих пор держит 80 тысяч военных у нашей границы.
- В ОБСЕ сообщили, что боевики вывели танки из мест хранения в Донецкой области.
- Кроме того, оккупанты в мае дважды обстреляли жилые районы Марьинки. Также известно, что они стреляют в сторону позиций ВСУ с детских площадок.