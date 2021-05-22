Российские наемники утром обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Из-за действий противника наши защитники открыли ответный огонь.

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Что известно о раненом военном

Военного оперативно отвезли в госпиталь. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Известно, что состояние здоровья бойца тяжелое.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка,
– говорится в сообщении.

Украинская сторона уже сообщила о нарушении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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