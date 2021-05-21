Так, 2 военных получили ранения. Еще 1 – боевое травмирование.

Внимание Россия усиливает подготовку боевиков на Донбассе: данные разведки

Российские боевики обстреливали возле населенного пункта Луганское – в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Какое состояние воинов

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Состояние здоровья украинских защитников – удовлетворительное,
– говорится в сообщении штаба ООС.

Там добавили, что на обстрелы противника наши военные открыли ответный огонь.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Ситуация на Донбассе: последнее