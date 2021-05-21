Так, 2 военных получили ранения. Еще 1 – боевое травмирование.
Внимание Россия усиливает подготовку боевиков на Донбассе: данные разведки
Российские боевики обстреливали возле населенного пункта Луганское – в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Какое состояние воинов
Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Состояние здоровья украинских защитников – удовлетворительное,
– говорится в сообщении штаба ООС.
Там добавили, что на обстрелы противника наши военные открыли ответный огонь.
Сейчас на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.
Ситуация на Донбассе: последнее
- Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреливают украинские позиции.
- Несмотря на якобы отвод российских войск, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия до сих пор держит тысячи военных возле украинской границы.
- ОБСЕ впоследствии сообщила, что боевики вывели танки из мест хранения на Донбассе.
- Боевики в последний раз обстреляли жилые районы Марьинки 21 мая.
- Известно также, что они создают новые укрепления на Донбассе и глушат беспилотники ОБСЕ. Также Вооруженные силы России продолжают наращивать боеспособность на территории оккупированного Донбасса.