Росія пообіцяла відвести свої війська від українського кордону. Втім, це може бути лише одним із інструментів інформаційного тиску.

Крім цього, про такий намір заявили якраз після виступу Володимира Путіна. Колишній представник України у політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний вважає, що є кілька чинників, які на це вплинули.

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Він нагадав, що ключовою тезою перебування російських військ як в окупованому Криму, так і на всьому східному кордоні, була ідея їхньої участі у навчаннях "Захід – 2021". Однак, вони назначені на вересень 2021 року.

Аналізуючи останні тези, довіряти російській стороні не можна за будь-яких умов,

– наголосив Безсмертний.

Тож, як він зазначив, раптова поява їхніх військ на кордонах України і їхнє раптове відведення – це справа російської сторони. Однак, за його словами, загальна військово-політична ситуація не змінилася.

"Це означає, що питання безпеки та оборони мають бути забезпечені 365 днів на рік", – сказав Безсмертний.

Інші чинники відведення військ

Втім, політик додав, що цей чинник використовується як "один із інструментів інформаційного тиску" послаблення напруги із європейськими колегами. До того ж США та Москва перебувають у процесі підготовки до зустрічі.

"Мовиться про цілий комплекс речей, які Росія вирішує з точки зору внутрішньої політики та глобальних проблем. Це і визначає поведінку Кремля", – підсумував Безсмертний.

Росія пообіцяла відвести свої війська від українського кордону: дивіться відео

Що відомо про відведення військ Росії від кордонів України: