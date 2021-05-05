Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга будут находиться в Украине в течение 6 – 7 мая. В рамках визита они посетят и Донбасс.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прибудет в Украину вместе с министром иностранных дел Бельгии Софи Вильмес и главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном. Визит станет свидетельством их поддержки суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Детали визита глав МИД

В посольстве отметили, что во время визита главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга обсудят продолжение реформ в украинском государстве.

Также на 6 мая запланирована поездка к линии соприкосновения на Востоке Украины и встреча с общественностью.

Это совместный визит министров иностранных дел стран Бенилюкса,

– говорится в сообщении.

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Также дипломаты встретятся с членами кабмина, в частности с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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