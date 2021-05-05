Вторая в 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности не будет проходить в очном формате. Причиной является непредсказуемость ситуации из-за пандемии COVID-19.

Представитель Министерства обороны Германии Кристиан Тильс заявил, что проведение конференции в очном формате является большим риском. По его словам, никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

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Мюнхенская конференция по вопросам безопасности должна была проходить в течение 2 дней в июне или июле. В ней должны были принять участие главы государств и правительств со всего мира.

Риск для нас слишком велик. Физическая конференция невозможна,

– подчеркнул Кристиан Тильс.

Справка. Мюнхенская конференция по безопасности проходит каждый год. Традиционно к ней готовят отчет о вызовах безопасности в мире.

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