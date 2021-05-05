Мюнхенская конференция по безопасности не пройдет вживую из-за COVID-19
Вторая в 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности не будет проходить в очном формате. Причиной является непредсказуемость ситуации из-за пандемии COVID-19.
Источник:BILD
Представитель Министерства обороны Германии Кристиан Тильс заявил, что проведение конференции в очном формате является большим риском. По его словам, никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
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Мюнхенская конференция по вопросам безопасности должна была проходить в течение 2 дней в июне или июле. В ней должны были принять участие главы государств и правительств со всего мира.
Риск для нас слишком велик. Физическая конференция невозможна,
– подчеркнул Кристиан Тильс.
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Мюнхенская конференция: кратко
- Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году должна была состояться очно в феврале, но из-за пандемии ее отменили. Мероприятие провели в онлайн-формате.
- После этого ожидали, что "физическая" конференция в традиционной форме состоится позже.
- Стоит отметить, что Россию и Китай на конференцию не пригласили. Представителей российского МИД это удивило, поэтому они обвинили во всем страны Запада.
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