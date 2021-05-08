У зоні проведення Операції об'єднаних сил з початку травня 2021 року українські військові збили 2 ворожі безпілотники. Проросійські бойовики використовують їх для розвідки та мінування територій.

Російські безпілотники на Донбасі

Наші захисники фіксують значне збільшення кількості ворожих безпілотних літальних апаратів. Це спостерігають з початку 2021 року.

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Мета ворожих дронів

Проведення повітряної розвідки,

видача цілевказань,

коригування вогню,

дистанційне мінування місцевості,

скидання вибухових пристроїв.

Підрозділи Збройних сил України здійснюють активну та успішну боротьбу з БПЛА противника.

ЗСУ збили два безпілотники

Перший випадок трапився 3 травня на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Росії.

6 травня на Маріупольському напрямку поблизу селища Гранітне безпілотник противника вів повітряну розвідку. Його подавили засобами РЕБ та збили вогнем зі стрілецької зброї. Як виявилось, цей БПЛА типу "ТАХІОН", виготовляється ТОВ "Іжмаш – Безпілотні системи" Росії. Він перебуває на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.