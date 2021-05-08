Моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про грубі порушення режиму тиші з боку російських найманців на Донеччині та Луганщині – бойовики стягнули сотні одиниць озброєння та військової техніки.

У звіті від 6 травня наголошується, що патруль ОБСЄ зафіксував 258 ОВТ, які розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.

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Військова техніка бойовиків порушила лінії відведення

БПЛА Місії зафіксували озброєння та військову техніку окупантів за межами виділених місць зберігання на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

213 одиниць озброєння та військової техніки знаходиться на полігонах поблизу населених пунктів Мусінськ, Мирне та Бугаївка.

45 одиниць ОВТ – на полігоні поблизу населеного пункту Покровка.

Бойовики перешкоджають роботі ОБСЄ

Зазначається також, що російській найманці систематично перешкоджають роботі Моніторингової місії.

Бойовики мають на меті затримати та не допустити патрулі до місць або об'єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації.

На блок-посту біля Старомихайлівки найманці Росії не пропустили патруль Місії.

Біля населеного пункту Крута Балка – пропустили патруль у напрямку Донецької фільтрувальної станції після двогодинного очікування.

Продовжують застосовувати засоби РЕБ для перешкоджання роботі БПЛА Місії.

Випадки глушіння літальних апаратів СММ, під час виконання запланованих польотів, зафіксували поблизу Петрівського, Ясного, Новолуганського, Кодеми та Петрівського району Донецька.

Патрулі СММ ОБСЄ продовжують фіксувати велику кількість протитанкових мін російських окупаційних військ на тимчасово непідконтрольній урядові України території. У звіті йдеться про 470 таких мін, що були встановлені поблизу Олександрівки, Мар'їнки, Кремінця та Стили. БПЛА Місії зафіксував два БПЛА окупантів з нерухомим крилом та приєднаними парашутами поблизу Олександрівки та Стили,

– додали у штабі.

Зверніть увагу! У липні 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. У той час, як українські військові сумлінно дотримуються домовленостей – проросійські бойовики систематично їх порушують.

Ситуація на Донбасі: коротко

Протягом минулої доби, 7 травня, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

З початку поточної доби, 8 травня, бойовики 2 рази обстрілювали позиції бійців ЗСУ, втрат немає.

Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу