В рамках акции под зданием российского посольства разместили 150 флагов Украины. Каждый из них символизирует 100 погибших украинцев в войне, которую развязала Россия.

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Организатор акции политолог Николай Давыдюк призвал Кремль вывести свои войска с территории Украины.

Мы напоминаем, что Россия не мирное государство, что они сюда пришли с кровью и убитые люди – доказательство этого. Мы устанавливаем украинский флаг в канун Независимости и говорим, что борьба за независимость продолжается,

– пояснил Давидюк.

Россия не принесла в восточную Европу мир

Этой акцией политолог вместе с другими организаторами стремится напомнить миру, что на самом деле русские не принесли в Восточную Европу мир. Но, когда строится "Северный поток-2", некоторые политики забывают об этом.

"Русские не пришли сюда с миром, они убивали украинских граждан. Украинские герои умирали с украинским флагом", – резюмировал он.

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Давидюк объяснил, почему во внимание приняли именно 15 тысяч жертв российской агрессии. По его словам, есть разные данные о количестве погибших в результате российской оккупации. Организаторы акции брали комбинированные данные для того, чтобы вывести среднюю цифру.