Силы противника обстреляли наши позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Пока детали об обстоятельствах гибели и имя павшего героя – неизвестны.
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О действиях российских вооруженных формирований украинская сторона уведомила наблюдателей ОБСЕ.
На День Независимости на Донбассе погиб украинский сержант
На Донбассе 24 августа вражеская пуля оборвала жизнь старшего сержанта Вячеслава Питько. Воин нес службу на взводном опорном пункте. У 49-летнего защитника остались 10-летняя дочь, жена и брат.
Тем временем На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор Майского: фотодоказательства преступления