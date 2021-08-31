На місцевому так званому телеканалі на цю тему самостійно зняли сюжет. Про це розповів журналіст та представник України в ТКГ Денис Казанський.

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В окупованому Донецьку ввечері не їздить транспорт

Захопивши Донецьк, деграданти перетворили місто в с***ий колхоз, де в 21 годині вже не ходить транспорт,

– написав журналіст.

Він також додав: "Скільки б російська пропаганда не розповідала про карателів та фашистів, а факт залишається фактом – при Україні місто жило!". Пояснив, що зараз його вбивають ті, хто називає себе його захисниками.

Ба більше, журналіст показав сюжет місцевого телеканалу, де розповідають про проблему.

Мешканці самі на камеру визнають:

"ми не можемо виїхати з роботи, б**н, додому";

"ввечері звідси вже о 7 годині не їдуть (маршрутки – 24 канал);

"до прикладу, 20-ка – до 7 годин… Ну о пів на восьму – остання";

"автобуси до 9, можливостей нуль".

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Казанський пояснив, що цей репортаж треба показувати на нашому телебаченні.

"Щоб жителі Харкова, Запоріжжя, Одеси дивилися і розуміли, яке життя їм готували в 2014 році. І від чого їх захистили "радикали" і "бандерівці", – написав представник України в ТКГ.

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