Про це в ефірі 24 каналу сказав представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Президент Росії Володимир Путін не хоче, щоб США допомагали Україні.

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"Обстріл Авдіївки – це тактична мета Росії, пов'язана з зустріччю Володимира Зеленського з Джо Байденом і можливістю посилення воєнної підтримки України, в чому не зацікавлений Путін", – зазначив Гармаш.

Він наголосив, що це звичайний метод Росії. Схожа ситуація була у квітні перед самітом членів НАТО, де Україні могли дати План дій щодо членства.

"Тоді підтягнули до українських кордонів російські війська. Захарова відкрито сказала, що зближення України з НАТО викличе загострення на Донбасі", – нагадав Гармаш.

Довідка. Російська дипломатка Марія Захарова заявляла, що Україну чекають "незворотні наслідки", якщо та вступить у НАТО. У Кремлі просто палало від цієї можливості.

Гармаш: Стратегічна мета Москви

Гармаш вважає, що ми повернулись до тієї окопної війни, яка була до перемир'я.

Ця ситуація відповідає стратегічним інтересам Москви. Мовляв, ми будемо вас вбивати, поки ви не виконаєте наші стратегічні умови,

– додав учасник ТКГ.

У Кремлі хочуть, щоб Україна сіла за стіл переговорів з Донецьком і Луганськом і визнала їх стороною конфлікту. У такий спосіб Росія зможе зняти з себе відповідальність, але керувати Україною. Це головна мета Москви.

"Вони пробували це втілити шляхом перемир'я, давши нам наживку для того, аби ми вели контакт з Донецьком і Луганськом. Коли вони побачили, що Україна не іде на капітуляцію, то повернулись до інструменту, до якого вдавалися раніше – воєнний тиск", – підсумував Гармаш.

Гармаш пояснив загострення на Донбасі: дивіться відео

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