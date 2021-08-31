Об этом в эфире 24 канала сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Президент России Владимир Путин не хочет, чтобы США помогали Украине.
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"Обстрелы Авдеевки – это тактическая цель России, связанная со встречей Владимира Зеленского с Джо Байденом и возможностью усиления военной поддержки Украины, в чем не заинтересован Путин", – отметил Гармаш.
Он подчеркнул, что это обычный метод России. Похожая ситуация была в апреле перед саммитом членов НАТО, где Украине могли дать План действий по членству.
"Тогда подтянули к украинским границам российские войска. Захарова открыто сказала, что сближение Украины с НАТО вызовет обострение на Донбассе", – напомнил Гармаш.
Гармаш: стратегическая цель Москвы
Гармаш считает, что мы вернулись к той окопной войне, которая была до перемирия.
Эта ситуация отвечает стратегическим интересам Москвы. Мол, мы будем вас убивать, пока вы не выполните наши стратегические условия,
– добавил участник ТКГ.
В Кремле хотят, чтобы Украина села за стол переговоров с Донецком и Луганском и признала их стороной конфликта. Таким образом Россия сможет снять с себя ответственность, но управлять Украиной. Это главная цель Москвы.
"Они пробовали это воплотить путем перемирия, дав нам наживку для того, чтобы мы вели контакт с Донецком и Луганском. Когда они увидели, что Украина не идет на капитуляцию, то вернулись к инструменту, к которому прибегали ранее – военное давление", – подытожил Гармаш.
Гармаш объяснил обострение на Донбассе: смотрите видео
Обстрел Авдеевки: главное
- Оккупанты обстреляли Авдеевку 28 августа. Вражеские снаряды повредили инфраструктуру.
- В результате действий боевиков 8 украинских защитников получили ранения.
- Возмутительным является то, что оккупанты использовали запрещенные минометы калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра.
- Местные жители отметили, что такой мощной атаки не видели с 2017 года.