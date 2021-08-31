Про втрати України на фронті розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона зауважила, що лише напередодні на Донбасі загинув український воїн. Ще двоє зазнали поранень.
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Денісова закликала міжнародну спільноту вплинути на ситуацію
Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити державу-агресора додержуватися повного та всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування та норм міжнародного гуманітарного права,
– написала Денісова.
Лише 30 серпня ворожий обстріл обірвав життя 27-річного Романа Задорожного. Український захисник був родом з Львівщини.
30 серпня на Донбасі загинув Роман Задорожний
Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, яка дислокується у Яворові. У бійця залишилася мама, сестри та брати.
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Текст публікації Людмили Денісової:
Сумна звістка з фронту – ворог продовжує вбивати найкращих синів України.
Напередодні внаслідок обстрілів незаконними збройними формуваннями, підконтрольними РФ, загинув один український боєць, ще двоє зазнали поранень і травм.
Впродовж серпня через порушення окупаційним контингентом Росії режиму припинення вогню, Україна втратила 9 своїх захисників, 28 було поранено.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих., а пораненим бажаю якнайшвидшого одужання.
Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити державу-агресора додержуватися повного та всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування та норм міжнародного гуманітарного права.