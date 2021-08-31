Про втрати України на фронті розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона зауважила, що лише напередодні на Донбасі загинув український воїн. Ще двоє зазнали поранень.

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Денісова закликала міжнародну спільноту вплинути на ситуацію

Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити державу-агресора додержуватися повного та всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування та норм міжнародного гуманітарного права,

– написала Денісова.

Лише 30 серпня ворожий обстріл обірвав життя 27-річного Романа Задорожного. Український захисник був родом з Львівщини.

30 серпня на Донбасі загинув Роман Задорожний

Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, яка дислокується у Яворові. У бійця залишилася мама, сестри та брати.

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Зверніть увагу! Попри всі запевнення Кремля, що "ихтамнет", ОБСЄ продовжує фіксувати російські танки на тимчасово окуповані території Донбасу. Військову техніку зафіксували з допомогою безпілотників.

Текст публікації Людмили Денісової:

Сумна звістка з фронту – ворог продовжує вбивати найкращих синів України.

Напередодні внаслідок обстрілів незаконними збройними формуваннями, підконтрольними РФ, загинув один український боєць, ще двоє зазнали поранень і травм.



Впродовж серпня через порушення окупаційним контингентом Росії режиму припинення вогню, Україна втратила 9 своїх захисників, 28 було поранено.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих., а пораненим бажаю якнайшвидшого одужання.



Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити державу-агресора додержуватися повного та всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування та норм міжнародного гуманітарного права.

