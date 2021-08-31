Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. За його словами, після тижня з невеликою кількістю обстрілів – від 3 до 7, помітні сплески, коли українські позиції обстрілюють від 15 до 25 разів.

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"Прогнозую, що така ситуація зберігатиметься до кінця жовтня – початку листопада. Ворог змінив тактику й активно працює над розвідкою", – наголосив Римарук.

Росія використовує безпілотники для стеження

За словами військового волонтера, на Донбасі триває позиційна війна. Мовиться про те, що ворог перебуває у постійному пошуку слабкого місця української сторони та нових цілей. Із певною періодичністю країні-агресору вдається їх знайти.

"Цьому можна протидіяти, якщо мати на озброєнні більш сучасні технічні засоби спостереження та розвідки й поглиблювати свої позиції – закопуватися й бути максимально обережними", – пояснив Римарук.

Ворогу потрібна напружена ситуація

Військовий волонтер підкреслив, що Росії потрібно, щоб на Сході України була стабільно напружена ситуація. У серпні 2021 року лише 2 дні були без обстрілів через погані метеоумови, такою ж була і липнева статистика.

Коли буде ясна погода, ворог постійно літатиме над нашими позиціями безпілотними апаратами й проводитиме розвідку, наноситиме вогневе ураження,

– зазначив Римарук.

Він додав, що упродовж усіх літніх місяців 2021 року зафіксували рекордну кількість перетину ліній розмежування російською стороною. Мовиться про використання безпілотників "Орлан-10".

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