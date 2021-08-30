Про це заявив журналіст Юрій Бутусов у авторській програмі "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом на 24 каналі. За його словами, Путіну потрібно припинити вогонь на Донбасі, забезпечити контроль над окупованими територіями і перейти до вирішення його основного питання – легітимізації окупації Криму.

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"Росія усі роки війни працює виключно на цю стратегію. Усі інструменти, які вона використовує, підпорядковані цій меті", – наголосив Бутусов.

Обстріли на Донбасі

Журналіст підкреслив, що коли українська влада робить крок вбік, російська сторона починає обстріли. Через обстріли Авдіївки 28 серпня виник резонанс, втім набагато більша ескалація пов'язана з тим, що противник активно застосовує усі види озброєння на фронті.

"Майже щоденні втрати від вогню російських снайперів, стрілецької зброї, принесли, у результаті, набагато більше жертв", – акцентував Бутусов.

За його словами, війна в Україні продовжується. Російська сторона веде її в рамках обмежень, локально, але намагається охопити весь фронт.

Усюди, де у ворога є можливість обмеженими силами нанести нам втрати, він це використовує,

– резюмував журналіст.

Повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео

Обстріли Авдіївки: що відомо