Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в авторской программе "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом на 24 канале. По его словам, Путину нужно прекратить огонь на Донбассе, обеспечить контроль над оккупированными территориями и перейти к решению основного вопроса – легитимизации оккупации Крыма.

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"Россия все годы войны работает исключительно на эту стратегию. Все инструменты, которые она использует, подчинены этой цели", – подчеркнул Бутусов.

Обстрелы на Донбассе

Журналист подчеркнул, что когда украинская власть делает шаг в сторону, российская сторона начинает обстрелы. Из-за обстрелов Авдеевки 28 августа возник резонанс, однако гораздо большая эскалация связана с тем, что противник активно применяет все виды вооружения на фронте.

"Почти ежедневные потери от огня русских снайперов, стрелкового оружия, принесли, в итоге, гораздо больше жертв", – подчеркнул Бутусов.

По его словам, война в Украине продолжается. Российская сторона ведет ее в рамках ограничений, локально, но пытается охватить весь фронт.

Всюду, где у врага есть возможность ограниченными силами нанести нам потери, он это использует,

– резюмировал журналист.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео

Обстрелы Авдеевки: что известно