Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в авторской программе "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом на 24 канале. По его словам, Путину нужно прекратить огонь на Донбассе, обеспечить контроль над оккупированными территориями и перейти к решению основного вопроса – легитимизации оккупации Крыма.
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"Россия все годы войны работает исключительно на эту стратегию. Все инструменты, которые она использует, подчинены этой цели", – подчеркнул Бутусов.
Обстрелы на Донбассе
Журналист подчеркнул, что когда украинская власть делает шаг в сторону, российская сторона начинает обстрелы. Из-за обстрелов Авдеевки 28 августа возник резонанс, однако гораздо большая эскалация связана с тем, что противник активно применяет все виды вооружения на фронте.
"Почти ежедневные потери от огня русских снайперов, стрелкового оружия, принесли, в итоге, гораздо больше жертв", – подчеркнул Бутусов.
По его словам, война в Украине продолжается. Российская сторона ведет ее в рамках ограничений, локально, но пытается охватить весь фронт.
Всюду, где у врага есть возможность ограниченными силами нанести нам потери, он это использует,
– резюмировал журналист.
Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео
Обстрелы Авдеевки: что известно
- Боевики дважды за 28 августа обстреляли Авдеевку. По свидетельствам очевидцев, вражеские войска стреляли из минометов 120 калибра.
- В результате использования запрещенного Минскими соглашениями оружия ранения получили 8 украинских защитников.
- Украинская полиция заявила, что будет расследовать дело и открыла уголовное производство из-за действий российских наемников.
- Укрзализныця ради безопасности пассажиров и железнодорожников прекратила курсирование поездов до Авдеевки.