Машину доработали под техническое задание. "Сайгак" адаптировали для использования украинскими военными.

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Как создавали авто

Машину создали с учетом опыта стран Восточной Европы, проводящих замену УАЗов. При разработке принимали во внимание пожелания военных, использующих технику в зоне проведения ООС.

"Сайгак" разработали в партнерстве с чешской компанией Glomex. До 1 сентября должны были предоставить Минобороны опытный образец и провести заводские испытания.

Проблема в том, что методик и программ для проведения заводских испытаний у нас нет – Минобороны их до сих пор не предоставило. Однако мы готовы выходить на государственные испытания, ведь наш "Сайгак" соответствует стандартам НАТО,

– отмечают в "Украинской бронетехнике".

Сколько внедорожников нужно для армии

Специалисты утверждают, что потребность ВСУ в новых внедорожниках достигает тысяч единиц.

Такие же машины найдут применение в Нацгвардии, Госпогранслужбе и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.