Інформацію ЗМІ прокоментував речник російського президента Дмитро Пєсков. Він сказав, мовляв, озброєння України та відправлення військових радників Заходу "нагнітає обстановку на лінії зіткнення", інформують "РИА Новости".
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"Відправлення в Україну військових радників і озброєння – це не треба виключати, тому що це є. Туди прибувають військові радники, надходять системи озброєнь не тільки зі США, а й з інших країн НАТО. Все це, звичайно, веде до подальшого нагнітання на лінії зіткнення", – сказав Пєсков.
У Кремлі взялися за "гарантії безпеки"
Водночас речник Володимира Путіна заговорив про "гарантії безпеки" для України від Росії. Пєсков заявив, що "найкращою гарантією безпеки є реалізація мінських домовленостей".
Відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей, за словами Пєскова, є "істотним подразником і тригером, який веде до підвищення рівня напруженості в цілому в Європі".
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Можливий напад Росії на Україну: останні новини
- У США висловили занепокоєння через військову активність Росії поблизу українських кордонів. Сполучені Штати побоюються, що ситуація може загостритись взимку 2022 року.
- Водночас Вашингтон попередив Москву, що будь-яка агресія матиме наслідки.
- Окрім того, розвідка України попередила, що Росія готує напад – українські кордони вже оточили тактичні групи батальйонів російських військ. Окупанти ніби намагаються взяти державу в кільце.
- На тлі повідомлень про ймовірний наступ Росії, шанси нового вторгнення оцінили в Міноборони України. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що загроза зберігається кожного дня, тому держава мусить бути завжди у бойовій готовності.