Інформацію ЗМІ прокоментував речник російського президента Дмитро Пєсков. Він сказав, мовляв, озброєння України та відправлення військових радників Заходу "нагнітає обстановку на лінії зіткнення", інформують "РИА Новости".

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"Відправлення в Україну військових радників і озброєння – це не треба виключати, тому що це є. Туди прибувають військові радники, надходять системи озброєнь не тільки зі США, а й з інших країн НАТО. Все це, звичайно, веде до подальшого нагнітання на лінії зіткнення", – сказав Пєсков.

Зверніть увагу! Американські журналісти з посиланням на кілька джерел розповіли, що адміністрація президента США Джо Байдена міркує, чи не відправити в Україну військових радників та нове військове обладнання і зброю.

У Кремлі взялися за "гарантії безпеки"

Водночас речник Володимира Путіна заговорив про "гарантії безпеки" для України від Росії. Пєсков заявив, що "найкращою гарантією безпеки є реалізація мінських домовленостей".

Відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей, за словами Пєскова, є "істотним подразником і тригером, який веде до підвищення рівня напруженості в цілому в Європі".

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