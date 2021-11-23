Информацию СМИ прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, мол, вооружение Украины и отправка военных советников Запада "нагнетает обстановку на линии соприкосновения", информируют "РИА Новости".
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"Отправки в Украину военных советников и вооружения – это не надо исключать, потому что это есть. Туда прибывают военные советники, поступают системы вооружений не только из США, но и из других стран НАТО. Все это, конечно, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения", – сказал Песков.
В Кремле взялись за "гарантии безопасности"
В то же время спикер Владимира Путина заговорил о "гарантиях безопасности" для Украины от России. Песков заявил, что "лучшей гарантией безопасности является реализация минских договоренностей".
Отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, по словам Пескова, является "существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе".
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Возможное нападение России на Украину: последние новости
- В США выразили обеспокоенность из-за военной активности России вблизи украинских границ. Соединенные Штаты опасаются, что ситуация может обостриться зимой 2022 года.
- В то же время Вашингтон предупредил Москву, что любая агрессия будет иметь последствия.
- Кроме того, разведка Украины предупредила, что Россия готовит нападение – украинские границы уже окружили тактические группы батальонов российских войск. Оккупанты будто пытаются взять государство в кольцо.
- На фоне сообщений о вероятном наступлении России шансы нового вторжения оценили в Минобороны Украины. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что угроза сохраняется каждый день, поэтому государство должно быть всегда в боевой готовности.