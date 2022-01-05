Українські захисники відпрацьовують різні навички. Зокрема вони виконують вогневі завдання зі знищення танків.
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Шансів в окупантів не буде
Для того, щоб ефективно застосувати протитанкову зброю в реальному бою, треба постійно та ретельно тренуватися. Відтак в Росії не буде шансів прорватися далі на територію України.
"Справжня перемога у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до Євросоюзу і НАТО", – висловили сподівання у Генштабі.
Військові тренуються на Херсонщині / Фото пресслужби Генштабу ЗСУ
Збройні сили відпрацьовують вогневі завдання / Фото пресслужби Генштабу ЗСУ
Тривають завдання зі знищення танків / Фото пресслужби Генштабу ЗСУ
Навчання важкої артилерії у грудні
Схожі навчання організовували на початку грудня 2021 року. За допомогою тренувань перевіряли готовність України до різних сценаріїв.
Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв зауважив, що військові відпрацьовували нові тактичні прийоми ведення бойових дій та підвищували професійну підготовку.
Військові навчання в Україні: що відомо
- На території України у 2022 році планують провести 9 масштабних навчань. Для цього виділили понад 100 мільйонів гривень.
- У січні розвідувальники вже організували тренування, під час яких вчились, як давати відсіч ворогу на близькій відстані.
- ЗСУ у грудні проводили навчання протитанкових підрозділів. У них взяли участь протитанкові артилерійські та інженерні підрозділи.
- Міністр оборони Олексій Резніков затвердив план навчання українських військових у 13 країнах.
Повний текст публікації у фейсбуці:
На Херсонщині тривають активні заходи з підготовки гранатометних підрозділів угруповання військ "Південь". На адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР #Крим розрахунки станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів практично відпрацьовують різні вогневі завдання.
Варто зазначити, що ефективне застосування протитанкового озброєння в реальному бою на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією, потребує постійного та ретельного тренування під час занять.
Отже, там, де тримають оборону підрозділи угруповання військ "Південь", – шансів прорватися у #Росії не буде, а справжня перемога у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, але й приєднання України до #ЄС і #НАТО.
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