Військові без зайвої метушні виходять у розвідку й просуваються максимально обережно. У тренувальній легенді мовиться, що дорога – невивідана.

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Офіцер угруповання військ – підполковник Кирило Холявко – розповів, що після висування на рубіж відкриття вогню бійці пересуваються на полі бою різними способами. Це допомагає захисникам взаємно прикривати один одного.

Такий метод дає можливість вести прицільний вогонь з різних положень і водночас вести розвідку противника та місцевості,
– зауважив Холявко.

Офіцер зауважив, що наразі військові відпрацьовували наліт – елемент ближнього бою. Він передбачає ведення розвідки з метою раптового нападу на об'єкт задля захоплення документів та зразків озброєння.

За словами Холявка, кожен розвідник зі складу бойової групи має навчитися таких способів ведення розвідки.

Розвідники поблизу окупованого Криму відпрацьовують ближній бій
Тренування українських розвідників / фейсбук Командування об'єднаних сил ЗСУ

Масштабні військові навчання в Україні

  • У 2022 році на території України відбудеться 9 багатонаціональних військових навчань. Участь у них візьмуть представники країн, які входять до НАТО, – десятки тисяч військових.
  • У бюджеті України на відповідні потреби передбачено вже понад 100 мільйонів гривень.
  • Лише у навчаннях "Об'єднані Зусилля – 2022", що відбудуться у лютому – грудні 2022 року, участь візьмуть 12 500 військових ЗСУ.

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Допис Командування об'єднаних сил ЗСУ:

"Воїни-розвідники, які на цей час виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, тренуються давати відсіч ворогу на близькій відстані.
Без зайвої метушні вони виходять у розвідку. За легендою – дорога невивідана, тому і просуваються бійці – максимально обережно.
"Після висування на рубіж відкриття вогню, бійці пересуваються на полі бою різними способами, взаємно прикриваючи один одного. Такий метод дає можливість вести прицільний вогонь з різних положень і водночас вести розвідку противника та місцевості", – повідомив офіцер угруповання військ, підполковник Кирило Холявко.
За словами офіцера, наразі розвідники відпрацювали такий елемент ближнього бою як наліт.
"Наліт – це спосіб ведення розвідки з метою раптового нападу на об'єкт з метою захоплення документів і зразків озброєння. Кожен розвідник, який входить до складу бойової групи має бути навчений подібним прийомам ведення розвідки. Тільки завдяки постійній підготовці можливо досягти результатів під час накопичування досвіду з тактики", – наголосив підполковник Кирило Холявко".