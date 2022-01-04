Розвідники поблизу окупованого Криму відпрацьовують ближній бій

Військові без зайвої метушні виходять у розвідку й просуваються максимально обережно. У тренувальній легенді мовиться, що дорога – невивідана.

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Офіцер угруповання військ – підполковник Кирило Холявко – розповів, що після висування на рубіж відкриття вогню бійці пересуваються на полі бою різними способами. Це допомагає захисникам взаємно прикривати один одного.

Такий метод дає можливість вести прицільний вогонь з різних положень і водночас вести розвідку противника та місцевості,

– зауважив Холявко.

Офіцер зауважив, що наразі військові відпрацьовували наліт – елемент ближнього бою. Він передбачає ведення розвідки з метою раптового нападу на об'єкт задля захоплення документів та зразків озброєння.

За словами Холявка, кожен розвідник зі складу бойової групи має навчитися таких способів ведення розвідки.



Тренування українських розвідників / фейсбук Командування об'єднаних сил ЗСУ

Масштабні військові навчання в Україні

У 2022 році на території України відбудеться 9 багатонаціональних військових навчань. Участь у них візьмуть представники країн, які входять до НАТО, – десятки тисяч військових.

У бюджеті України на відповідні потреби передбачено вже понад 100 мільйонів гривень.

Лише у навчаннях "Об'єднані Зусилля – 2022", що відбудуться у лютому – грудні 2022 року, участь візьмуть 12 500 військових ЗСУ.

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Допис Командування об'єднаних сил ЗСУ:

"Воїни-розвідники, які на цей час виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, тренуються давати відсіч ворогу на близькій відстані.

Без зайвої метушні вони виходять у розвідку. За легендою – дорога невивідана, тому і просуваються бійці – максимально обережно.

"Після висування на рубіж відкриття вогню, бійці пересуваються на полі бою різними способами, взаємно прикриваючи один одного. Такий метод дає можливість вести прицільний вогонь з різних положень і водночас вести розвідку противника та місцевості", – повідомив офіцер угруповання військ, підполковник Кирило Холявко.

За словами офіцера, наразі розвідники відпрацювали такий елемент ближнього бою як наліт.

"Наліт – це спосіб ведення розвідки з метою раптового нападу на об'єкт з метою захоплення документів і зразків озброєння. Кожен розвідник, який входить до складу бойової групи має бути навчений подібним прийомам ведення розвідки. Тільки завдяки постійній підготовці можливо досягти результатів під час накопичування досвіду з тактики", – наголосив підполковник Кирило Холявко".