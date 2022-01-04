Военные без лишней суеты выходят в разведку и продвигаются максимально осторожно. В тренировочной легенде говорится, что дорога – неизведанная.

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Офицер группировки войск – подполковник Кирилл Холявко – рассказал, что после выдвижения на линию открытия огня бойцы передвигаются на поле боя различными способами. Это помогает защитникам взаимно прикрывать друг друга.

Такой метод дает возможность вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности,

– заметил Холявко.

Офицер отметил, что сейчас военные отрабатывали налет – элемент ближнего боя. Он предусматривает ведение разведки с целью внезапного нападения на объект для захвата документов и образцов вооружения.

По словам Холявко, каждый разведчик из состава боевой группы должен научиться таким способам ведения разведки.



Тренировка украинских разведчиков / фейсбук Командование Объединенных сил ВСУ

Масштабные военные учения в Украине

В 2022 году на территории Украины состоится 9 многонациональных военных учений. Участие в них примут представители стран, входящих в НАТО, – десятки тысяч военных.

В бюджете Украины на соответствующие нужды предусмотрено уже более 100 миллионов гривен.

Всего в учениях "Объединенные Усилия – 2022", которые состоятся в феврале – декабре 2022 года, участие примут 12 500 военных ВСУ.

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Сообщение Командования объединенных сил ВСУ:

Воины-разведчики, которые в настоящее время выполняют боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, тренируются давать отпор врагу на близком расстоянии.

Без лишней суеты они выходят в разведку. По легенде – дорога неизведанная, поэтому и продвигаются бойцы – максимально осторожно.

"После выдвижения на линию открытия огня, бойцы передвигаются на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод дает возможность вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности", – сообщил офицер группировки войск, подполковник Кирилл Холявко.

По словам офицера, сейчас разведчики отработали такой элемент ближнего боя как налет.

"Налет – это способ ведения разведки с целью внезапного нападения на объект для захвата документов и образцов вооружения. Каждый разведчик, который входит в состав боевой группы должен быть обучен подобным приемам ведения разведки. Только благодаря постоянной подготовке возможно достичь результатов во время накопления опыта по тактике", – отметил подполковник Кирилл Холявко.