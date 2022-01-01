Как рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, сегодня стоит вопрос о том, что необходимо ВСУ.

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Отвечая на вопрос, передадут ли США Украине военную помощь, которая предназначалась Афганистану, Маркарова ответила:

Мы активно работаем сейчас, и министр (обороны Алексей Резников – 24 канал) говорил об этом во время своего визита, и этот вопрос тоже активно обсуждается.

Дипломат подчеркнула, что сейчас вопрос заключается не в том, что Украина может получить в этом случае, а в том, что необходимо ВСУ. Посол уточнила, что сейчас идет работа над расширением перечня военной помощи от США.

Отметим, в начале декабря прошлого года Украина попросила США передать часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до захвата там власти Талибаном.

Военная помощь от США в 2022 году

Оксана Маркарова рассказала, что Украина получит от США запланированные 300 миллионов долларов. Однако будет и другая помощь, детали которой пока раскрывать рано.

Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, она увеличена до 300 миллионов,

– заявила Маркарова.

Она уточнила, что компонент, который может идти на летальную оборону, тоже вырос. По словам дипломатки, это та сумма, которую заложили на 2022 год и по которой оборонные ведомства обеих стран сотрудничают.

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