Про це він розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Галушкін зазначив, що зброю закладуть на всіх резервістів Сил територіальної оборони.

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Тут точно зради немає, адже резервістів ТрО забезпечують зброєю. Зброя є на всіх,

– заявив Галушкін.

За потреби – зброя буде

Він наголосив, що добровольчим формуванням територіальних громад дозволено застосовувати особисту мисливську зброю. Однак, згідно із внесеними змінами в закон, їх можна буде забезпечувати й іншими видами озброєння.

Якщо треба – ми озброїмо й добровольчі формування. Не танками й літаками, але іншими видами зброї для знищення ворога,

– підкреслив Галушкін.

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Повне інтерв'ю з Юрієм Галушкіним: дивіться відео



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