Про це він розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Галушкін зазначив, що зброю закладуть на всіх резервістів Сил територіальної оборони.

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Тут точно зради немає, адже резервістів ТрО забезпечують зброєю. Зброя є на всіх,
– заявив Галушкін.

За потреби – зброя буде

Він наголосив, що добровольчим формуванням територіальних громад дозволено застосовувати особисту мисливську зброю. Однак, згідно із внесеними змінами в закон, їх можна буде забезпечувати й іншими видами озброєння.

Якщо треба – ми озброїмо й добровольчі формування. Не танками й літаками, але іншими видами зброї для знищення ворога,
– підкреслив Галушкін.

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Повне інтерв'ю з Юрієм Галушкіним: дивіться відео


Територіальна оборона: що відомо

  • З 1 січня цього року в Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Він передбачає створення добровольчих формувань територіальних громад.
  • На основі цього закону створили самостійний рід Збройних сил України. Крім того, тероборона підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України.
  • У Міноборони розповіли, що насамперед залучатимуть у підрозділи територіальної оборони – людей, які пройшли військову службу. Крім того, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що сили територіальної оборони можуть застосовувати зброю. Крім того, пояснив, як вони отримуватимуть доступ до неї.
  • До України 9 лютого прибув літак з військовою допомогою для тероборони від Великої Британії. Резніков повідомив, що він доставив товари військового призначення та спорядження.