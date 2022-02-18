Міністр оборони, який фактично очолює силовий блок країни, однозначно висловився, що люди повинні мати зброю для самозахисту. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.
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Учайкін: Шанс показати, що нардепи дбають про громадян
За його словами, самозахист передбачений лише в одному із законів, які зараз є у Верховній Раді, – альтернативному № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Це саме той законопроєкт, який підтримує вся спільнота.
Час більше ніж сприятливий (для ухвалення законопроєкту – 24 канал),
– наголосив Учайкін.
Він зауважив, що в народних обранців буде шанс продемонструвати, що вони дбають про громадян України, які повинні мати зброю самозахисту.
Зброя для самозахисту може бути визначальною
Учайкін пояснив, що якщо почнеться повномасштабне вторгнення, то зброя самозахисту для громадян може бути визначальною.
Ми дбаємо про самозахист наших громадян і не боїмося їх. Оскільки вони – вже в таких умовах, що зголошуються до територіальної оборони і фактично готові покласти своє життя на захист країни. Тому ми повинні дозволити їм зброю самозахисту.
Учайкін зауважив, що слово "легалізація" є трохи недоречним. Мовиться про те, що обіг зброї в Україні повинен набути законодавчого статусу.
"Це закон, який врегулює всі процеси і, найголовніше, процедуру навчання майбутнього власника зброї. Це є фундамент того, що називається громадська безпека", – додав він.
Законопроєкт "Про право на цивільну зброю": головне
- Законопроєкт № 5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" внесли у Раду ще у червні 2021 року. Однак за нього досі не проголосували.
- Міністр оборони Олексій Резніков у парламенті підтримав ініціативу легалізацію зброї. Урядовець вважає, що зараз необхідно дозволити використання зброї для самозахисту цивільних людей.
- Він додав, що саме так можна убезпечити громадян і закликав парламентарів нарешті ухвалити відповідний закон.
- Згідно із документом, мовиться не про легалізацію зброї, а про регулювання Конституцією питання щодо правового режиму власності на ці об'єкти.