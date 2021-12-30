Коли схвалять документ

Законопроєкт є у планах законодавчої роботи на поточну сесію, яка закінчується 28 січня 2022 року. Про це розповів один із розробників документу нардеп Ігор Фріс.

Читайте також Єдиний реєстр зброї повноцінно запрацює навесні 2022 року, – МВС

Цілком ймовірно, що він буде поставлений на голосування за основу,

– наголосив політик.

Він додав, що мовиться не про легалізацію зброї. Документ, мовляв, лише регулює передбачене Конституцією питання щодо "правового режиму власності" на ці об'єкти.

Монастирський виступає за легалізацію зброї

Верховна Рада також досі не схвалила законопроєкт про обіг зброї №4335. Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський висловився на підтримку документу. Він наголосив, що законопроєкт дозволить "навести порядок" у сфері, зокрема:

створити реєстр законної зброї;

встановити сервісний порядок купівлі зброї;

продовжити дозволи на мисливську зброю.

До речі, у парламенті є ще й альтернативний законопроєкт №4335-1. Згідно з ним, за реєстр зброї відповідає не МВС, а Мін'юст.

Це може вас зацікавити – чи готові українці до дозволу на зброю: дивіться відео