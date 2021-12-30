Когда одобрят документ

Законопроект есть в планах законодательной работы на текущую сессию, которая заканчивается 28 января 2022 года. Об этом рассказал один из разработчиков документа нардеп Игорь Фрис.

Читайте также Единый реестр оружия полноценно заработает весной 2022 года, – МВД

Вполне вероятно, что он будет поставлен на голосование за основу,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что речь идет не о легализации оружия. Документ якобы лишь регулирует предусмотренный Конституцией вопрос относительно правового режима собственности на эти объекты.

Монастырский выступает за легализацию оружия

Верховная Рада также до сих пор не одобрила законопроект об обороте оружия №4335. Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский высказался в поддержку документа. Он подчеркнул, что законопроект позволит "навести порядок" в сфере, в частности:

создать реестр законного оружия;

установить сервисный порядок покупки оружия;

продлить разрешения на охотничье оружие.

Кстати, в парламенте есть еще и альтернативный законопроект №4335-1. В соответствии с ним, за реестр оружия отвечает не МВД, а Минюст.

Это может вас заинтересовать – готовы ли украинцы к разрешению на оружие: смотрите видео