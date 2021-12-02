Монастырский считает, что такой реестр поможет преодолеть коррупцию. В 2022 году он должен заработать.

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"В начале 202 года мы представляем Единый реестр оружия, что также существенно ударит по коррупционной составляющей. Эта сфера вызвала много замечаний. Уже в марте – апреле реестр заработает полноценно", – сказал Монастырский.

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