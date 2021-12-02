Монастырский считает, что такой реестр поможет преодолеть коррупцию. В 2022 году он должен заработать.
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"В начале 202 года мы представляем Единый реестр оружия, что также существенно ударит по коррупционной составляющей. Эта сфера вызвала много замечаний. Уже в марте – апреле реестр заработает полноценно", – сказал Монастырский.
Денис Монастырский о реестре оружия: смотрите видео
Пять преимуществ введения Единого реестра оружия, приводимых в МВД
- Возможность подать единый пакет документов для получения разрешения на покупку и хранение оружия.
- Минимизация общего количества документов.
- Магазинам по торговле оружием предоставят полномочия принимать документы от заявителей, передавать их полиции.
- Возможность менять формы разрешения с бумажного на электронное для его отображения в "Дия".
- Усиление общественного порядка с помощью разрешения на оружие в случае его незаконного использования.