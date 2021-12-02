Монастирський вважає, що такий реєстр допоможе подолати корупцію. У 2022 він повинен запрацювати.
До теми МВС проти: що відбувається з легалізацією вогнепальної зброї в Україні
"На початку 202 року ми презентуємо Єдиний реєстр зброї, що також суттєво подолає корупційну складову. Ця сфера викликала багато зауважень. Вже у березні – квітні реєстр запрацює повноцінно", – сказав Монастирський.
Денис Монастирський про реєстр зброї: дивіться відео
П'ять переваг запровадження Єдиного реєстру зброї, які наводять у МВС
- Можливість подати єдиний пакет документів, щоб отримати дозвіл на купівлю та зберігання зброї.
- Мінімізація загальної кількості документів.
- Магазинам з торгівлі зброєю нададуть повноваження приймати документи від заявників, передавати їх поліції.
- Можливість змінювати форми дозволу з паперового на електронний для його відображення в Дії.
- Посилення громадського порядку через дозволи на зброю у разі її незаконного використання.