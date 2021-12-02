Монастирський вважає, що такий реєстр допоможе подолати корупцію. У 2022 він повинен запрацювати.

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"На початку 202 року ми презентуємо Єдиний реєстр зброї, що також суттєво подолає корупційну складову. Ця сфера викликала багато зауважень. Вже у березні – квітні реєстр запрацює повноцінно", – сказав Монастирський.

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П'ять переваг запровадження Єдиного реєстру зброї, які наводять у МВС